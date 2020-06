Morddrohung soll Pegida nicht lange stoppen

Baumann hatte die Pegida-Teilnehmer auf seinen Facebook-Seiten umgehend aufgefordert, nicht in Dresden zu demonstrieren, weil dies zu gefährlich sei. Er kündigte auf der Pressekonferenz an, dass man "mit Hochdruck an einem umfassenden Sicherheitskonzept" arbeite. Details dazu gab er nicht bekannt. Es müsste laut Experten aber auch den An- und Abmarsch der Teilnehmer und die Bahnhöfe Dresdens umfassen. Im Internet zeigten nicht alle Anhänger Verständnis für die Absage. Nächste Woche wollen sie jedenfalls wieder durch Dresden marschieren.

Die Politik in Berlin billigte die Absage parteiübergreifend, "auch wenn sie ein schwerer Eingriff in die Versammlungs- und Meinungsfreiheit" sei. Bundesjustizminister Heiko Maas ( SPD), schärfster Pegida-Kritiker in der Regierung, nannte das Demo-Verbot "eine Einzelfallentscheidung der Sicherheitsbehörden". Leise Kritik kam nur von den Grünen, die sie "sehr bitter" nannten. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Wendt sagte dagegen: "Sie können sicher sein, dass die Polizei keinerlei Handlungsalternativen hatte." Sachsens Innenminister Markus Ulbig ( CDU) kündigte an, "auch künftige Aufmärsche von Pegida und ihrer Ableger auf ihre Sicherheitslage genau zu prüfen".

Mehrere Stimmen, darunter aus der CDU, forderten Pegida auf, die Zwangspause zum Nachdenken über ihre Strategie zu nutzen. Frauke Petry, in Sachsen beheimatete Sprecherin der mit Pegida sympathisierenden "Alternative für Deutschland", sagte, die Proteste könnten nicht allein bleiben: Es "braucht die Bereitschaft, daraus mehr Bürgerbeteiligung zu machen", auch die der anderen Parteien. (siehe Chronik-Teil)