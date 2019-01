Mord an Journalisten beiheikler Recherche: Kalt abserviert?

Die Schlussfolgerung von Dossier: Orkhan Dzhemal, Alexander Rastorgujew und Kirill Radschenko seien bei ihrer Reise in der CAR ununterbrochen unter Beobachtung von Personen gestanden, die in ständigem Kontakt zu Wagner oder Prigoschin nahestehenden Personen waren. Und als die tödlichen Schüsse auf sie fielen, war ein hochrangiges Mitglied des nationalen Sicherheitsdienstes zumindest in unmittelbarer Umgebung. Der Fahrer der drei – der einzige Überlebende – dürfte ebenfalls in Kontakt zu Prigoschin-nahen Personen gewesen sein. Prigoschins Umfeld sei jedenfalls bereits bei der Vorbereitung der Reise alarmiert gewesen.

Dossier spricht von einem Mordanschlag, der intensiv und bestens vorbereitet gewesen sei. Das Ziel, so Dossier: Die Recherchen der drei Reporter zu den Aktivitäten der Söldnertruppe Wagner verhindern und Informationen darüber generieren, was die Journalisten bereits über Waffenhandelt und die Aktivitäten privater Sicherheitsfirmen in der Region wussten.