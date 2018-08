Reporter in Afrika getötet: Recherchierten über russische Söldner

Drei in der Zentralafrikanischen Republik erschossene Journalisten aus Russland sind offenbar während Recherchen zur mysteriösen russischen Söldnertruppe Wagner gestorben. Der erfahrene Kriegsreporter Orchan Jemal, sein Kollege Alexander Rastogujew und der Kameramann Kirill Radtschenko hätten bei der Recherche in Zentralafrika mit dem Zentrum für Investigationsmanagement zusammengearbeitet, wie das von dem Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski gestartete Rechercheprojekt am Dienstagabend mitteilte.

Doku über Söldnertruppe Wagner

Die drei russischen Journalisten wurden in der Nacht zu Dienstag in der Nähe von Sibut im Zentrum von Zentralafrika getötet, wie es aus zentralafrikanischen und russischen Quellen hieß. Sie waren am 27. Juli in das Land geflogen, "um Bilder über die Aktivitäten des privaten Militär-Unternehmens Wagner zu drehen", erklärte das Zentrum für Investigationsmanagement auf seiner Facebook-Seite.