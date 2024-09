Aufruf an Mongolei, Putin bei Staatsbesuch zu verhaften

Putin traf nach Kremlangaben am Abend in der Hauptstadt Ulan-Bator ein. Ein Treffen mit dem mongolischen Präsidenten Uchnaagiin Chürelsüch sei am Dienstag geplant. Putin reise demnach auf Einladung des Präsidenten in das Land, um die Zusammenarbeit mit dem Nachbarn auszubauen - ungeachtet eines wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine vom Internationalen Strafgerichtshof erlassenen Haftbefehls.

Moskau sieht keine Gefahr für Putin

Die Mongolei erkennt den Strafgerichtshof an und müsste Putin bei dessen Aufenthalt in Ulan-Bator eigentlich festnehmen. Moskau sieht das aber gelassen und wegen der freundschaftlichen Beziehungen beider Länder keine Gefahr für Putin, wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärt hatte. Es ist Putins erste Reise seit Beginn seines Angriffskrieges gegen die Ukraine in ein Land, das Mitglied des Gerichts in Den Haag ist.