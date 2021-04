Molotowcocktails gegen Polizei in St. Gallen

In der Innenstadt von St. Gallen in der Schweiz haben Jugendliche am Freitagabend die Polizei attackiert. Gegen 21 Uhr bewarfen sie die Einsatzkräfte mit Gegenständen, diese antworteten mit Gummischrot und führten Personenkontrollen durch. Nach einer zwischenzeitlichen Beruhigung eskalierte die Lage erneut, als die Polizei gegen 22.30 Uhr mit Molotowcocktails beworfen wurde. Außerdem wurden am späteren Abend Gegenstände in Brand gesetzt, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Die Situation sei gegen 21 Uhr eskaliert, sagte Polizei-Sprecher Klaus-Dieter Mennel gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Danach habe sie sich wieder beruhigt. Nach Polizeiangaben sammelten sich auf und um den Roten Platz 300 bis 350 Jugendliche.