Mittelmerroute: Rettungsmission Impossible

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer ( CSU) will andere Maßnahmen im Mittelmeer: „Wir drängen weiter intensiv darauf, dass es einen festen Verteilmechanismus (von Migranten in EU-Staaten) gibt, damit die Schiffe jeweils sofort den nächsten sicheren Hafen ansteuern können“, hieß es aus seinem Büro. Eine Forderung, die Ex-Kanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) kritisch sieht: Damit würde Europa falsche Hoffnungen wecken und „womöglich unabsichtlich noch mehr Menschen in Gefahr bringen“.

Damit schlägt er sich auf die Seite Salvinis, der Seehofers Plänen einen Strich durch die Rechnung machen will: Er forderte die italienischen Richter zu exemplarischen Strafen für den Kapitän des Segelbootes „Alex“ auf. „Wir werden sehen, ob diejenigen, die die italienischen Gesetze verletzt haben, bestraft werden. Ich respektiere die Unabhängigkeit der Justiz, aber wir brauchen Urteile, die Italien helfen, die Sicherheit und den Grenzschutz zu garantieren.“ Gegen den Kapitän Tommaso Stella wurden Ermittlungen wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung aufgenommen.