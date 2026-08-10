Syrien nach Assad: Schleichende Islamisierung?

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Viel Schatten und nur wenig Licht gibt es in Syrien rund eineinhalb Jahre nach dem Ende der Assad-Diktatur. Das berichtet der Arzt und Mitbegründer des syrischen Hilfswerks „Blaue Maristen“, Nabil Antaki, in einem Schreiben aus Aleppo an die „Initiative Christlicher Orient“ (ICO), das auch der Nachrichtenagentur Kathpress vorliegt. Antaki schreibt etwa von einer schleichenden Islamisierung des Landes und einer weiterhin katastrophalen Wirtschaftssituation.

Vor diesem Hintergrund wollten die letzten Christen ihre Heimat lieber heute als morgen verlassen. Positiv vermerkt Antaki zugleich etwa die Bemühungen der Regierung in Damaskus unter dem Islamisten Ahmed Al-Sharaa zur Bekämpfung der Korruption und eine bessere Stromversorgung als früher. Instabile Verhältnisse Die wirtschaftliche Lage sei nach wie vor katastrophal, so Antaki: „Die Preise für Grundnahrungsmittel steigen weiter an; die Mieten haben sich innerhalb von eineinhalb Jahren verdreifacht. Obwohl die Gehälter bereits zweimal um 200 Prozent erhöht wurden, können die meisten Familien nicht über die Runden kommen.“ Die Inflation sei so hoch, dass die Regierung - „um zu vermeiden, dass man zur Bezahlung ein riesiges Bündel Banknoten mit sich führen muss“ - neue Banknoten ausgegeben habe, bei denen zwei Nullen von den alten Banknoten gestrichen wurden. Im Blick auf die Wirtschaft merkt Antaki zudem kritisch an, dass ausländische Delegationen zwar weiterhin nach Syrien reisten, um sich ihren Anteil am „Kuchen“ des Wiederaufbaus zu sichern, sollte dieser tatsächlich beginnen. Bislang seien die dutzenden Investitionsversprechen und zahlreichen Absichtserklärungen aber nicht umgesetzt worden. Die nur teilweise aufgehobenen internationalen Sanktionen behinderten ebenso den Wiederaufbau des Landes und die Erholung der Wirtschaft. Mächtiger Sharaa Auch politisch sieht Antaki wenig Positives. Syrien habe nun zwar wieder offiziell ein Parlament; dessen Zusammensetzung bereitet dem Arzt aber große Sorgen. Es besteht aus 140 Abgeordneten, die von lokalen Versammlungen gewählt wurden, und 70, die vom Interimspräsidenten Ahmed Sharaa ernannt wurden. Das Parlament werde von islamistischen Strömungen dominiert.

Vertreter der ehemaligen salafistischen Rebellengruppen machten ein Drittel der Versammlung aus; weitere 40 seien Mitglieder der Muslimbruderschaft, der Rest wurde ausgewählt, um eine gewisse gerechte Vertretung der Regionen sowie der ethnischen und religiösen Minderheiten zu gewährleisten. Es gebe aber kein Mitglied der demokratischen und säkularen Opposition gegen das Assad-Regime im neuen Parlament. Christen seien mit nur sechs Abgeordneten vertreten, darunter drei Frauen. Vier dieser christlichen Parlamentarier wurden von Sharaa ernannt. Die Aufgabe des Parlaments besteht vor allem auch darin, eine neue Verfassung für Syrien auszuarbeiten. Angesichts der Zusammensetzung des Gremiums zeigt sich Antaki diesbezüglich aber sehr besorgt. Entlassung christlicher Richter Die Islamisierung des Landes schreite jedenfalls still und leise voran, so der Arzt. Es gebe zwar keinen Regierungsbeschluss in dieser Richtung, um die Glaubwürdigkeit gegenüber westlichen Regierungen nicht zu verlieren, doch auf lokaler Ebene würden von den Gouverneuren der verschiedenen Regionen entsprechende Entscheidungen getroffen. Antaki nennt etwa die Entlassung unabhängiger oder christlicher Richter, Verschleierungspflichten und Alkoholverbote an manchen Orten oder auch der Bau von Moscheen auf Universitätsgeländen. Täglich würden Personen, die mit dem ehemaligen Assad-Regime in Verbindung stehen, verhaftet und vor Gericht gestellt. Die Prozesse würden rechtsstaatlichen Verfahren aber nicht gerecht. Zudem würden nur Anhänger des Assad-Regimes vor Gericht gestellt. Auch aufseiten der Rebellen habe es aber schwere Kriegsverbrechen gegeben.

Es gebe aber auch positive Entwicklungen, so Antaki weiter. Er verweist darauf, dass es inzwischen Strom für mindestens 16 Stunden am Tag gibt und oft auch 24 Stunden am Wochenende. Weiters nennt er die Digitalisierung der Verwaltung, wo man notwendige Termine elektronisch vereinbaren kann, ohne stundenlang in Warteschlangen zu stehen. Positiv vermerkt er auch den Kampf gegen die Korruption in der Verwaltung, wo man nicht mehr „Bakschisch“ zahlen muss, um auch nur die geringste Formalität zu erledigen. Angesichts der Gesamtsituation sei es kein Wunder, dass die Christen ihre Heimat verlassen wollten, in der sie sich nicht mehr „zu Hause“ fühlen würden.