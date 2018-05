Mitarbeiterin des Weißen Hauses verspottete krebskranken McCain

Die abfällige Bemerkung einer Mitarbeiterin des Weißen Hauses über den krebskranken Senator John McCain sorgt in Washington für Wirbel. Laut US-Medienberichten hatte die zum Kommunikationsstab gehörende Mitarbeiterin Kelly Sadler am Donnerstag in einer internen Sitzung zum Widerstand des Senators gegen die designierte CIA-Chefin Gina Haspel gesagt: "Es macht nichts, er stirbt sowieso."

Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses sagte dazu dem Sender CNN, Sadler habe einen Witz machen wollen, der missraten sei. Eine offizielle Entschuldigung des Weißen Hauses für die Bemerkung gab es aber nicht.

Sadler entschuldigte sich

Die Regierungszentrale veröffentlichte eine knappe Erklärung, in der es lediglich hieß: "Wir respektieren Senator McCains Dienst an unserer Nation, und er und seine Familie sind in dieser schwierigen Zeit in unseren Gebeten". Sadler selbst rief laut Medienberichten McCains Tochter Meghan an, um sich zu entschuldigen.

Cindy McCain hatte öffentlich auf die respektlose Bemerkung reagiert. In einer Botschaft im Internetdienst Twitter wandte sie sich direkt an Sadler mit den Worten: "Darf ich Sie daran erinnern, dass mein Ehemann eine Familie hat, sieben Kinder und fünf Enkel."