Mit Bildung den Weg in die Zukunft für die Ärmsten der Armen ebnen

Mit einem Schlag war alles anders in dem noch so jungen Leben von Lydia Namaku: Sie verlor ihre beiden Eltern bei einem Autounfall. Was folgte, war ein Martyrium. Ihr Onkel nahm das Mädchen zwar auf, da er aber kein eigenen Haus hatte, brachte er seine Nichte bei seiner Freundin unter. Dort wurde Lydia wie eine Leibeigene behandelt, geschlagen, sie bekam nicht einmal genug zu essen. Als ihre Großmutter Rosetta davon erfuhr, handelte sie rasch, holte ihre Enkelin zu sich. Der erste Schritt in eine bessere Zukunft. Den zweiten will die heute Siebenjährige demnächst selber machen – wenn die Grundschule in dem südsudanesischen Dorf Gangura fertiggestellt sein wird. Spenden: AT47 2011 1890 8900 0000, Schule-Südsudan.

"Nachhaltig"

Mit dem Bau begonnen wurde bereits. „Wir bilden vor Ort gerade junge Menschen aus, die lernen, Ziegel zu pressen. So haben sie auch längerfristig eine Job-Perspektive“, sagt Helene Unterguggenberger, die die Afrika-Sektion der Caritas leitet. Und die finanziert die Errichtung der Schule mit Spendengeldern – benötigt werden 60.000 Euro. Die Ziegel würden nicht gebrannt, sondern gepresst, merkt Unterguggenberger an, „damit werden keine Bäume gefällt, das schont Umwelt und Klima und ist nachhaltig“.