Kämpfe im Sudan: Wie eine junge Mutter mit ihrem behinderten Kind entkam

"Brauchen dringend Hilfe"

Aufopferungsvoll kümmerte sie sich um die Kleine, hat aber momentan so viele Klienten, dass sie gar nicht weiß, wo anfangen: Schon mehr als 500.000 Menschen sind in Sudans Nachbarländer geflüchtet, mehr als 200.000 davon in den Südsudan. Oftmals seien es Rückkehrer, die davor vor den Kämpfen in ihrer Heimat in den Norden geflüchtet waren – und jetzt neuerlich das Weite suchen müssen. „Eine von sechs Personen, die jetzt bei uns Schutz suchen, hat eine Behinderung“, sagt Sophia Mohammed, 43, die sich mit „Licht für die Welt“ für Sehbehinderte und Menschen mit Defiziten einsetzt. „Wir sind dringend auf internationale Unterstützung angewiesen, es fehlt an Zelten, Hygieneartikel, Mittel zur Gesundheitsversorgung der Menschen. Außerdem brauchen wir dringend Rollstühle, weil die bei der überstürzten Flucht zurückgelassen wurden.“