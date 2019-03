Mit Armee und Polizei: Macrons letzter Joker in der Gelbwesten-Krise

Aber die Oppositionsparteien von links bis ganz rechts sowie Militärkreise sehen in dieser Entscheidung der Regierung ein fatales Zeichen der Schwäche und eine gefährliche Flucht ins Ungewisse: Aufgabe der Armee sei der Schutz gegen einen äußeren Feind. Die Soldaten, die mit Schnellfeuerwaffen patrouillieren, seien weder dafür ausgerüstet noch dafür ausgebildet, um in Friedenszeiten wütende Demonstranten in Schach zu halten, warnen inoffiziell Generäle.

Polizei-Schutz für Militärs, die Gebäude schützen

Tatsächlich ist die Argumentation der Regierung zumindest unklar. Schon bisher kam es vor, dass brachiale und sehr mobile Trupps der „ Gelbwesten“, im Zuge ihrer

Samstags-Demos, Regierungsgebäude überraschend attackierten. Der Oberbefehlshaber der Armee im Großraum Paris erklärte, dass bedrohte Soldaten „das Feuer eröffnen müssten“. Dazu würde es nicht kommen, versichern Regierungskreise und verweisen auf Polizei-Einheiten, die sich schützend vor die Soldaten stellen würden. Womit aber Polizei-Kräfte wiederum gebunden wären.

Aber diese Ungereimtheiten, die Opposition und Medien jetzt gnadenlos gegenüber Präsident Emmanuel Macron ausschlachten, sind Ausdruck einer extrem „schwierigen Gleichung bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung“, wie das ausgewogene katholische Blatt „La Croix“, konstatiert. Seit Beginn der Gelbwesten-Krise werfen meistens die selben Oppositionspolitiker Macron sukzessive „zu autoritäre“ und „zu wenig harte“ Reaktionen vor.