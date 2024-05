Partei von rechtsextremem Schlager-Star regiert in Kroatien

Er ist Kroatiens bekanntester Tamburica-Spieler , hat eine Handvoll Hits verfasst und produziert und durfte bei einer populären TV-Musikshow Punkte für Nachwuchstalente vergeben. Miroslav Škoro ist eine der prominentesten Figuren Kroatiens , in der Musik- seit einigen Jahren aber auch in der politischen Szene.

Doch der Musiker ist ebenso umstritten wie populär. Mit seiner Heimatbewegung vertrat er nicht nur rechtspopulistische Haltungen, sondern war teilweise offen rechtsextrem . Schon als Musiker hatte er eine Hymne für den kroatischen General Ante Gotovina verfasst. Der gilt für große Teile der kroatischen Bevölkerung als Kriegsheld für seine erfolgreichen Offensiven während des Jugoslawienkrieges in den 1990ern. Gotovina ist aber auch vom internationalen Tribunal in Den Haag für Kriegsverbrechen verurteilt worden. Er berief schließlich gegen das Urteil und wurde freigesprochen.

Zweifelhafte Haltungen zur Geschichte Kroatiens - auch in der Nazi-Zeit

Doch Škoro erregt nicht nur mir seiner Verehrung für Gotovina Aufsehen, auch seine Haltung zu Kroatiens Rolle während der Nazizeit – das Regime galt als Handlanger Hitlers – gilt als zweifelhaft.

Mit der Gründung seiner Heimatbewegung etablierte sich Škoro als Alternative für rechtskonservative Wähler, denen die HDZ inzwischen zu gemäßigt ist. Ministerpräsident Plenković hat schon in seiner bisherigen Amtszeit versucht, die HDZ aus dem nationalistischen und rechten Eck in die politische Mitte zu rücken. So musste zahlreiche Vertreter des rechten Flügels ihre Machtpositionen in der Partei abgeben.