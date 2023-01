Minister Lauterbach wirft Chef-Virologen Drosten massive Fehler vor

Lauterbach wusch im ARD-Morgenmagazin seine Häncde in Unschuld: Beratende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hätten der deutsche Bundesregierung die Schulschließungen empfohlen. Oft sei aber der Wissensstand nicht wirklich gut gewesen. Mit dieser Aussage attackiert der SPD-Gesundheitsminister vor allem den Chef-Virologen Christian Drosten. Der Professor der Berliner Charite hatte in der Vergangenheit mehrfach darauf gepocht, den Infektionsschutz in Deutschland zu stärken. Im Zuge der Corona-Pandemie hatte er auch eine beratende Tätigkeit bei der Bundesregierung inne.

Drosten: Politik ist verantwortlich