Minen in der Straße von Hormuz? Trump droht Teheran

Nach Berichten über in der Straße von Hormuz vom Iran verlegte Minen hat US-Präsident Donald Trump Teheran am Dienstag mit Vergeltung gedroht. "Sollten aus irgendeinem Grund Minen ausgelegt worden sein und diese nicht unverzüglich entfernt werden, wird dies für den Iran militärische Konsequenzen in einem bisher nie dagewesenen Ausmaß haben", so Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Gleichzeitig machte der Präsident klar, dass ihm bisher keine eigenen Erkenntnisse über Minen in der Meeresenge vorlägen. Laut CNN hatte der Iran in den vergangenen Tagen rund ein Dutzend Minen in der für die Schifffahrt wichtigen Meeresenge platziert.