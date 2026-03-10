Unbekannte schießen auf US-Konsulat in Toronto

Unbekannte haben in der kanadischen Stadt Toronto mit Handfeuerwaffen auf das dortige US-Konsulat geschossen.

Zwei Männer seien mit einem Auto vorgefahren, ausgestiegen und hätten mehrfach auf das Gebäude geschossen, teilte die kanadische Polizei mit. Das Gebäude sei beschädigt worden. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.