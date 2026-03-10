Unbekannte schießen auf US-Konsulat in Toronto
Es gab Schaden am Gebäude, aber keine Verletzten.
Unbekannte haben in der kanadischen Stadt Toronto mit Handfeuerwaffen auf das dortige US-Konsulat geschossen.
Zwei Männer seien mit einem Auto vorgefahren, ausgestiegen und hätten mehrfach auf das Gebäude geschossen, teilte die kanadische Polizei mit. Das Gebäude sei beschädigt worden. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.
Die Polizei forderte mögliche Zeugen auf, sich zu melden. Der Vorfall ereignete sich laut den Ermittlern in den frühen Morgenstunden (Ortszeit). Der Hintergrund der Tat ist noch unklar.
