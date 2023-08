Mindestens ein Toter Bootsflüchtling im Ärmelkanal

In der Nähe der Küstenstadt Sangatte seien leider tote Menschen geborgen worden. Den Behörden zufolge war eine Such- und Rettungsaktion in Gang. Die britische Küstenwache teilte mit, sie habe von Dover aus ein Boot geschickt, um bei der Rettung zu helfen.

Die dpa schreibt, dass eine Person mit einem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen und für tot erklärt worden sei. Fünf weitere gerettete Menschen befänden sich in einem schlechten Zustand. Die Staatsanwaltschaft leitete Untersuchungen ein. Frankreichs Premierministerin Élisabeth Borne schrieb auf der früher unter dem Namen Twitter bekannten Online-Plattform X, sie gedenke nach dem Kentern des Bootes der Opfer.

Gefährliche Überfahrt

Der Ärmelkanal zwischen Frankreich und Großbritannien ist einer der verkehrsreichsten Schifffahrtswege der Welt. Die Strömungen sind stark. Daher ist eine Überfahrt mit kleinen Booten gefährlich. Dennoch versuchen immer wieder Migranten, illegal von Frankreich aus nach Großbritannien zu gelangen. Schlepperbanden überladen in der Regel klapprige Schlauchboote, sodass sie kaum über Wasser bleiben und Gefahr laufen zu kentern.