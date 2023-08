Asylbewerber-Schiff in England vorläufig außer Dienst gestellt

Nach ihrer umstrittenen Unterbringung auf einem Lastkahn in England haben 39 Migranten die Unterkunft wegen eines festgestellten Krankheitserregers wieder verlassen. Alle Asylbewerber seien nun von der "Bibby Stockholm" gebracht und in Ausweichunterkünfte verlegt worden, teilte das britische Innenministerium der Nachrichtenagentur PA zufolge am späten Freitagabend mit.

Großbritannien hatte diese Woche erstmals 39 Migranten auf dem Lastkahn in der südenglischen Stadt Portland untergebracht. Bei Proben aus dem Wassersystem wurden jedoch Legionellenwerte festgestellt, die weitere Untersuchungen erforderlich machten.