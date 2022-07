Mindestens 22 Zivilisten bei Angriff in Burkina Faso getötet

Bei einem Angriff auf eine ländliche Gemeinde in Burkina Faso sind nach offiziellen Angaben mindestens 22 Zivilisten getötet worden. Der Überfall in der Provinz Kossi habe in der Nacht auf Montag stattgefunden, erklärte Regionalgouverneur Babo Pierre Bassinga. Er sprach von einem Terrorangriff, bei dem auch zahlreiche Menschen verwundet worden seien.

Burkina Faso kämpft seit 2015 gegen radikale Islamisten im nördlichen Teil des Landes. Inzwischen sind mehr als 1,8 Millionen Menschen auf der Flucht. Das Militär hatte im Jänner den Präsidenten gestürzt und angekündigt, die Sicherheitslage verbessern zu wollen. Allerdings kommt es immer wieder zu schwerer Gewalt.