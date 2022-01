Schüsse in mehreren Militärkasernen in Burkina Faso zu hören

Am Samstag hatte es in Ouagadougou und anderen Städten in Burkina Faso trotz eines Verbots heftige Proteste gegen die Regierung gegeben, bei denen es auch zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften kam. Die Demonstranten warfen der Regierung massive Versäumnisse im Kampf gegen die jihadistische Gewalt im Land vor.

Die Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstranten ein, landesweit wurden dutzende Menschen festgenommen. Aus Sicherheitskreisen hieß es, im Norden des Landes seien zwei Soldaten getötet worden, als ihr Fahrzeug über eine selbst gebaute Bombe gefahren sei. Aus Kaya berichteten Anrainer, dass Demonstranten den dortigen Sitz der Regierungspartei gestürmt hätten.

Das westafrikanische Land Burkina Faso gilt als eines der ärmsten Länder der Welt. Dort und in anderen Sahel-Staaten gibt es seit 2015 immer wieder jihadistische Angriffe. Nach einer AFP-Zählung wurden in der Region seit 2015 etwa 2.000 Menschen von Dschihadisten getötet.

Die meisten der Attacken in Burkina Faso ereignen sich in den Regionen entlang der Grenze zu Mali. Dort sind unter anderem Milizen aktiv, die mit dem islamistischen Al-Kaida-Netzwerk oder der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) verbunden sind. Frankreich hat im Rahmen des Kampfeinsatzes Barkhane Soldaten in der Region stationiert.