Mindestens 19 Tote bei Anschlag auf Cricket-Turnier in Kabul

Die Taliban, die seit August 2021 wieder in Afghanistan herrschen, machten keine Angaben zu Todesopfern. Ein Sprecher der militanten Islamisten sagte lediglich in den sozialen Medien, dass jegliche Spekulationen zum Aufstieg der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Afghanistan falsch seien. Laut einem kürzlich erschienenen UNO-Bericht gingen jedoch die meisten Anschläge auf Zivilisten seit der Machtübernahme der Taliban vom IS aus.