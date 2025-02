Haftstrafe und Politik-Verbot: Wie Serbenführer Dodik einen Ausweg erpressen will

Für Dodik geht es jetzt ums politische Überleben. Wie gewohnt droht er laut mit der Abspaltung und stellt sich als serbisches Opfer einer bosniakischen Justiz dar. Unterstützung erhält er übrigens auch von rechtsnationalistischen Kräften in der EU, allen voran von seinem Freund Viktor Orbán in Ungarn, aber auch von der FPÖ. Dodik kann noch gegen das Urteil berufen – doch was, wenn er damit scheitert? Droht dann eine gewaltsame Eskalation?

"Dodik gehen Mittel abhanden"

„Dodik gehen langsam die Mittel abhanden, mit denen er seine Macht absichert“, so Džihić. Seine Regierungsbilanz sei schwach, die Opposition zudem lebendig – Dodik hat keine absolute Mehrheit in der Republika Srpska. Auch die US-Sanktionen gegen ihn würden ihm zu schaffen machen.

Die Haftstrafe könne Dodik recht einfach mit einer Geldstrafe ersetzen, doch das Politik-Verbot würde ihm sehr weh tun: „Er versucht jetzt, durch Drohungen Zugeständnisse oder doch noch einen Ausweg vom Zentralstaat oder der Internationalen Staatengemeinschaft zu erpressen.“

Sollte es hart auf hart kommen, müsste die staatliche Sicherheitsagentur SIPA gegen Dodik vorgehen. Es gab bereits einen ersten Fall, in dem diese zwei Personen in der Republika Srpska festgenommen hat. Sie hatten der Richterin, die das Urteil gesprochen hat, mit Gewalt und Mord gedroht. Mit weiteren derartigen Vorfällen ist zu rechnen.