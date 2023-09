Militärschiff geht vor Myanmar unter: Angeblich 100 Tote

Bei einem schweren Schiffsunglück in Myanmar sind Berichten und Augenzeugen zufolge wohl annähernd 100 Menschen ums Leben gekommen. An Bord des Militärschiffs der regierenden Junta, die seit einem Putsch 2021 an der Macht ist, seien mehr als 100 Menschen gewesen, berichtete die Zeitung The Irrawaddy unter Berufung auf die Armee und Anwohner.

Nur sieben Passagiere seien lebend gefunden worden, alle anderen würden vermisst. Das Unglück habe sich am Dienstag auf dem Fluss Chindwin in der nordwestlichen Region Sagaing ereignet, sagte Min Thu, der in der Nähe lebt, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur (dpa).