Fiasko für die Pressefreiheit: 20 Jahre Haft für Fotojournalisten in Myanmar

In Myanmar ist ein Fotojournalist von den Militärbehörden zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Die Verurteilung von Sai Zaw Thaike sei ein "weiteres Indiz dafür, dass die Pressefreiheit unter der Herrschaft der Militärjunta komplett zunichte gemacht wurde, und zeigt den deftigen Preis, den unabhängige Journalisten in Myanmar für ihre professionelle Arbeit zahlen müssen", erklärte Swe Win, Chefredakteur der Nachrichtenwebsite "Myanmar Now", am Mittwoch.

Der 40-jährige Sai Zaw Thaike war im Mai festgenommen worden, als er an einem Bericht über die Nachwirkungen von Zyklon "Mocha" arbeitete. Der Sturm hatte den Bundesstaat Rakhine im Westen Myanmars sowie das benachbarte Bangladesch schwer getroffen, mehr als 100 Menschen kamen ums Leben.