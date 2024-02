Militärexperte warnt vor "Implosion" des Systems in der Ukraine

Wie auch der Westen, war die Ukraine nicht auf einen großen Krieg vorbereitet, jetzt werde sie nur "stückchenweise" vom Westen unterstützt. So lasse sich kein Krieg führen, warnte Thiele.

Wirtschaftlich wird es eng für die Ukraine

Auch wirtschaftlich werde es für die Ukraine zunehmend eng, die Unterstützung des Westens sei "viel zu langsam". "In den USA wurde eine weitere Schicht in der Munitionsfertigung eingeführt. In der Produktion bleiben sie dennoch hinter Russland zurück. In der EU beginnt man erst jetzt, sich dem Munitionsthema zu widmen, und die Auswirkungen einer verstärkten Produktion wird man frühestens in einem Jahr spüren. Das ist viel zu lang für ein Land, das jetzt gerade größte Probleme an der Front hat."

Zudem gingen in der Ukraine gut ausgebildete Spezialkräfte als Hilfstruppen an der Front zugrunde. Menschen würden für eine fragwürdige Symbolik sterben. In der Ukraine stelle sich für Teile der Bevölkerung durchaus die Frage, ob die derzeitige politische Führung noch die richtige sei.

Welche Lösung der Militärexperte für die Ukraine sieht

Eine Lösung der Misere sei nur durch einen "Kickstart" möglich, erklärt Thiele.

Um eine Implosion zu verhindern, sollten die EU und Deutschland nicht nur Diskussionen über Kriegsmittel führen, sondern über eine "politische Strategie" Ziele, Wege und Mittel des weiteren Vorgehens bestimmen. Dies brauche zwar Zeit, sei aber "unumgänglich". Teil einer solchen Strategie wäre etwa die Änderung der Kreditverfahren und Verträge für mittelständische Rüstungsunternehmen auf EU-Ebene.

"Die mangelnde Strategie zu Beginn des Konflikts rächt sich jetzt. Anfangs war meine Empfehlung, Wirtschaft und Streitkräfte in Deutschland, der EU und der NATO stark zu machen. Aber Wirtschaft und Bundeswehr stehen heute schlechter da als damals. Wie sollen wir damit (Russlands Staatschef Wladimir) Putin beeindrucken?", fragt der Militärexperte.