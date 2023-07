Migrationsgipfel mit Orbán und Vučić unter Protesten begonnen

Begleitet von großem Medieninteresse und lautstarken Protesten hat am Freitag der umstrittene Migrationsgipfel von Österreich, Ungarn und Serbien in Wien begonnen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) begrüßte seinen ungarischen Amtskollegen Viktor Orbán und den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić am Vormittag unter "Shame on you"-Rufen und Pfiffen von Demonstranten und Schaulustigen am Ballhausplatz.

Im Garde-Spalier zum Migrationsgipfel

Nehammer hatte für seine beiden Gäste den roten Teppich ausgerollt und auch ein Spalier mit Gardesoldaten beim Eingang des Kanzleramts postiert. Etwa ein Dutzend Aktivistinnen der NGOs SOS Balkanroute und Omas gegen Rechts hielt vom äußersten Rand des Platzes mit "Schleich Di"-Rufen an die Adresse von Orbán und Vučić dagegen. Sie betonten zugleich, dass Flüchtlinge willkommen seien und "kein Mensch illegal". Für Heiterkeit sorgte ein Schmähruf in Richtung des "ungewählten" Kanzlers ("Nehammer Du Gangster, bald bist Du weg vom Fenster").

