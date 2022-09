Migrationsgipfel mit Nehammer, Orbán und Vučić am Montag

Nehammer bezeichnete die wiedereingeführten Grenzkontrollen zur Slowakei als Reaktion auf die aktuelle Krise der irregulären Migration. Diese Kontrollen sollen Schlepperei bekämpfen und den Druck an den Staatsgrenzen mindern, so der Kanzler. An den Schengen-Binnengrenzen mit Ungarn und Slowenien führt Österreich bereits seit September 2015 Grenzkontrollen durch. Nach Angaben des Innenministeriums sind von Jänner bis August 2022 56.149 Asylanträge in Österreich gestellt worden. Das bedeute eine Steigerung zum Vergleichszeitraum des Vorjahres von 195 Prozent.

Ungarn und Serbien sind beide seit Jahren stark von den Flüchtlingsströmen über die Balkanroute betroffen. Ungarn hatte im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 Zäune an seinen Südgrenzen zu Serbien und Kroatien errichtet und tritt seitdem hart gegen illegale Migration auf. Nach offiziellen Angaben wurden heuer von Jänner bis September an der ungarischen Südgrenze 178.000 illegale Grenzübertritte verhindert. 2021 lag die Zahl im gesamten Jahr bei 122.000. Laut Polizeibericht wurden am vergangenen Wochenende 2.200 Ausländer aufgegriffen, die sich illegal in Ungarn aufhielten und nach Serbien rückgeführt wurden.