Migration: Justiz ermittelt gegen Salvini

Bereits am 15. September versammelt Salvini seine Parteianhänger im lombardischen Ort Pontida, traditionsreicher jährlicher Treffpunkt der "Leghisti". Daran sollen auch Freunde der Partei aus dem Ausland, darunter Österreich, teilnehmen, kündigte Salvini an. Für den 19. Oktober rief der Rechtspopulist seine Anhänger zu einer Massendemonstration in Rom auf. Offensichtlich will Salvini mit Kampagnen wieder Tritt finden. Dabei war er in der Vergangenheit immer wieder erfolgreich.

Die postfaschistische Rechtspartei Fratelli d'Italia (FdI) kündigte unterdessen eine Protestkundgebung vor dem Parlament in Rom an dem Tag an, an dem sich die neue Regierung unter Ministerpräsident Giuseppe Conte der Vertrauensabstimmung stellen muss. Auch Fdl-Chefin Giorgia Meloni drängt auf Neuwahlen. Die Tatsache, dass die Sozialdemokraten (PD) nach Wahlverlusten nun wieder mitregierten, sei ein Skandal, sagte Meloni.