Rackete: „Salvini muss sich da hinten anstellen“

Wenn einer wie Salvini zurückrudert, darf es zumindest nicht so aussehen. Hatte der italienische Innenminister zuletzt noch die volle Härte des Gesetzes für Carola Rackete gefordert (also eine Haftstrafe), so spricht er jetzt davon, dass er alles tun wolle, um die Kapitänin des Flüchtlingsrettungs-Schiffs „Sea Watch 3“ auszuweisen.

Die Kapitänin und der „Capitano“, wie Salvinis Anhänger ihr Idol nennen – ein Match ganz unterschiedlicher Charaktere. Salvini, der Aufbrausende; Carola Rackete, die Selbstsichere – klar in der Sache, ruhig im Ton.

Genau so hatte sie Interviews von der „Sea Watch 3“ gegeben, und so war sie laut ihren Anwälten auch vor dem Haftrichter in Agrigent ( Sizilien) aufgetreten. So wie auch ihr Vater, ein pensionierter Oberstleutnant der Bundeswehr, in einem Interview sagte: „Carola ist nicht impulsiv, sie weiß immer, was sie macht.“ Sie sei nicht blauäugig auf einen Abenteuertrip gegangen, als sie das Kommando über das Schiff übernahm.

Das merkt man der 31-Jährigen in ihren Worten an. Als sie beschloss Lampedusa anzusteuern, argumentierte sie in einem Interview wie eine Juristin. Das Seerecht sehe vor, dass die Rettung von Schiffbrüchigen vollzogen sei, wenn diese an einem sicheren Ort seien; in diesem Punkt kollidiere Salvinis Gesetz mit dem Seerecht.