Auf Einladung des italienischen Innenministeriums wird das UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, zunächst für drei Monate eine "Überwachungs- und Beraterrolle" in den beiden Migrantenzentren in Albanien spielen, die Italien am 1. September einweihen wird. Dies berichteten italienische Medien am Freitag.