Der Flop der italienischen Migrantenlager in Albanien

Italiens Premierministerin Giorgia Meloni hatte sich den Besuch beim albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama am Mittwoch sicher anders vorgestellt. Grund für diese Stippvisite ist das Asyl-Abkommen, das Rom und Tirana im November unterschrieben haben. Die Vereinbarung sieht vor, dass Italien zwei Auffanglager auf albanischem Boden errichten darf.

Diese sollen Migranten aufnehmen, die von der italienischen Küstenwache in internationalen Gewässern aufgefangen wurden. Die Operation darf weder in italienischen, noch in Gewässern anderer EU-Staaten erfolgen. Zudem dürfen keine Minderjährigen, schwangere Frauen, ältere Menschen, Menschen mit Behinderung und Opfer von Menschenhandel nach Albanien gebracht werden. Ziel dieses Abkommens ist es, den Menschenhandel zu unterbinden und nur jene Migranten aufzunehmen, die wirklich ein Recht darauf haben.

Das Abkommen erstreckt sich über fünf Jahre. Die beiden Lager sind im Handelshafen von Shengjin sowie 20 Kilometer landeinwärts bei der Ortschaft Gjadër geplant. Die Anlage in Shengjin soll eine Art Grenzposten sein, auf dem die Migranten formell ihren Asylantrag stellen und per Videoschaltung mit den zuständigen Behörden und Funktionären verbunden werden können. In Gjadër entsteht dagegen ein reines Aufnahme- und Ausweisungslager.

Als das Abkommen unterschrieben wurde, sprach Meloni von einem „Vorzeigeprojekt, das auch anderen Staaten als Modell dienen könnte." Doch eigentlich hätten beide Lager zum 20. Mai fertig sein sollen. Derzeit ist aber nur jenes in Shengjin weitestgehend fertig. Während beim Zweiten, in Gjadër, die Bauarbeiten noch gar nicht begonnen haben, wie die italienische Tageszeitung DOMANI in einer Reportage berichtet.

Statt zweitem Lager nur "ein paar Baracken, ein Bagger und 15 Arbeiter"

Eine Bestandsaufnahme, die von vier sozialdemokratischen Abgeordneten jüngst bestätigt wurde. Diese hatten vor zehn Tagen eine unangemeldete Blitzvisite vor Ort gemacht. Zurück in Italien erzählten sie, dass die 70.000 Quadratmeter große Fläche, die Albanien Italien zur Verfügung gestellt hat und die einst Stützpunkt der albanischen Luftwaffe war, zum Großteil noch immer Brachland sei.

Außer ein paar Baracken, einem Bagger und 15 unbeschäftigten Arbeitern, zum Teil Albaner, zum Teil Italiener, habe man nichts gesehen. Mit einer Fertigstellung dieses zweiten Lagers sei frühestens ab Ende Oktober zu rechnen. Solange aber diese Struktur nicht steht, ist die ganze Operation schwer vorstellbar; Immerhin sollte Albanien maximal 3.000 Migranten im Monat aufnehmen.