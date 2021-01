Neue Migranten-"Karawane" aus Honduras will in die USA

In Honduras haben sich erneut mehrere Tausend Menschen zu einer sogenannten Migrantenkarawane zusammengeschlossen. Sie versammelten sich am Donnerstagabend (Ortszeit) in der Stadt San Pedro Sula im Nordwesten des mittelamerikanischen Landes.

Sie fliehen vor Gewalt, Armut und den Folgen zweier verheerender Hurrikans im November und wollen in den USA ein besseres Leben suchen.

Die bisher letzte größere „Karawane“ war im Dezember noch vor der Grenze mit dem Nachbarland Guatemala von honduranischen Sicherheitskräften aufgehalten worden.

Sollten diesmal die Migranten die Grenze erreichen, müssten sie negative Coronavirus-Tests vorzeigen, um durchgelassen zu werden. Für die meisten von ihnen dürfte das unmöglich sein.