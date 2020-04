Trump macht die USA dicht: Keine Greencards, keine Einwanderung

Doch wer davon betroffen sei und wie das Ganze umgesetzt wird, blieb offen. Diese Details lieferte der US-Präsident jetzt nach - und sie haben es durchaus in sich: Niemand, der in den USA arbeiten will, wird das binnen der nächsten 60 Tage tun können. Diese "Pause" gelte für alle Immigranten, die dauerhaft in den USA bleiben wollten - also für alle Greencard-Bewerber.

Amerikaner zuerst

Die Begründung für diesen drastischen Schritt: US-Bürger seien auf dem von der Krise schwer getroffenen heimischen Arbeitsmarkt bevorzugt zu behandeln, darum würde die Einwanderung in die Vereinigen Staaten großteils ausgesetzt. Jobs und medizinische Ressourcen würden nun für Amerikaner gebraucht; wenn der Arbeitsmarkt wieder wachse, sollten US-Bürger "die ersten in der Schlange für Jobs" sein.

Er nannte es "falsch und ungerecht", wenn bei Stellenbesetzungen US-Bürger durch Immigranten verdrängt würden. Durch die Corona-Pandemie haben bereits rund 22 Millionen Menschen in den USA ihre Jobs verloren.

Saisonarbeiter vermutlich erlaubt

Vorläufig gestoppt wird die Ausstellung von permanenten Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen, die als Green Cards bezeichnet werden. Visa für das nur vorübergehende Wohnen und Arbeiten in den USA - also etwa die Saisonarbeit - können hingegen grundsätzlich weiterhin ausgestellt werden. Das entsprechende Dekret will Trump nach eigenen Worten "wahrscheinlich" noch am Mittwoch unterzeichnen.

Trump sagte, es seien bestimmte Ausnahmen in der Verfügung vorgesehen. Er deutete an, Landwirte würden - wohl mit Blick auf befristet eingestellte Erntehelfer - nicht von der Entscheidung betroffen sein. Genauere Details würden verkündet, sobald der Erlass fertig sei. „Es ist eine starke Verfügung“, sagte er.