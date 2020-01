Michelle Obama gewann einen Grammy

Die frühere First Lady Michelle Obama hat einen Grammy gewohnen - und zwar für die Hörbuchversion ihrer Autobiografie "Becoming: Meine Geschichte" gewonnen. Die Grammy-Akademie gab die Auszeichnung für die Frau des demokratischen Ex-Präsidenten Barack Obama am Sonntag in Los Angeles bekannt.

Die Obamas haben damit ihren dritten Grammy eingeheimst: Barack Obama hatte für zwei seiner Hörbücher ebenfalls den begehrten Preis erhalten.

Einblicke ins Leben im Weißen Haus

"Becoming" war Ende 2018 erschienen und wurde schnell zum Bestseller. Die heute 56-jährige Michelle Obama schildert in dem Buch ihre acht Jahre im Weißen Haus und gibt Einblicke in ihr Privatleben.

Die Obamas können sich auch Hoffnung auf einen weiteren glamourösen Preis machen: Bei den diesjährigen Oscars ist der Dokumentarfilm "American Factory" nominiert, der von der Filmproduktionsfirma der Obamas, Higher Ground, produziert wurde. Die Oscars werden am 9. Februar verliehen.

Zeremonie überschattet

Die Grammys werden ab dem späten Sonntagnachmittag (Ortszeit) bei einer Gala in Los Angeles verliehen. Vor der eigentlichen Zeremonie wurden bereits zahlreiche Gewinner bekanntgegeben. Überschattet wurde die Feier durch den Unfalltod von Basketball-Superstar Kobe Bryant.