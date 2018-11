Mexiko: Wut auf Migranten wächst

„Migranten? Das sind Landstreicher, Vagabunden“, der Bürgermeister des mexikanischen Grenzortes Tijuana lässt keine Gelegenheit aus, die Migranten zu attackieren, die zu Tausenden in seiner Stadt gestrandet sind. Dort wächst nämlich die Empörung der örtlichen, oft bettelarmen Bevölkerung, die sich völlig überfordert und von der mexikanischen Regierung alleingelassen fühlt. Die hat nun angekündigt, die Migranten in ihre Heimat abzuschieben, also Länder wie Honduras, Guatemala und El Salvador.