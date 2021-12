Mexiko: Wenn Politik und Korruption Menschenleben kosten

Komplizenschaft

Die Komplizenschaft zwischen Politik und kriminellen Banden bei der Ausbeutung der Migranten ist ein offenes Geheimnis. Das führt immer wieder zu "Ausbruchsversuchen" der festgehaltenen Menschen – wie zuletzt, als zwei Migrantenkarawanen, zu denen sich Tausende Menschen versammelt hatten, in Richtung US-Grenze marschierten. Die Strecke entspricht in etwa der Distanz zwischen Wien und Marrakesch – Tausende Kilometer, zu Fuß zurückgelegt, bei teilweise sengender Hitze. Eine der beiden Menschenkarawanen ist inzwischen nahe Mexiko-Stadt, in Puebla, angekommen.

Alleine unterwegs, sind die Migranten den brutalen Angriffen von Banden ausgesetzt, die Schutzgelder erpressen oder die Menschen zu Drogenkurierdiensten oder in die Zwangsprostitution zwingen wollen. Die zweite Möglichkeit: Man lässt sich auf zwielichtige Lkw-Transporte ein. Dass diese auch tödlich enden können, zeigt die jüngste Tragödie.