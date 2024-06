Wer wird die mächtigste Präsidentin der Welt?

Der südmexikanische Bundesstaat Chiapas wird besonders von der Kartell-Gewalt heimgesucht. NGOs zufolge seit Jahresbeginn 3.000 Menschen geflohen. Bereits zwischen 2021 und 2023 mussten den Angaben zufolge 7.500 Menschen ihren Wohnort zumindest zwischenzeitlich verlassen. Seit Monaten seien die Schulen und Gesundheitszentren in mehreren Gemeinden geschlossen.Dem ZDF zufolge wurden seit dem Einsatz des Militärs gegen die Kartelle 2006 mehr als 420.000 Menschen getötet, die Mordrate in dem Land hat sich verdreifacht. 2022 wurden in dem lateinamerikanischen Land mit rund 126 Millionen Einwohnern fast 32.000 Tötungsdelikte registriert. Nach Angaben der Organisation Crisis Group gibt es in Mexiko mindestens 200 Kartelle und kriminelle Organisationen. Am Sonntag sind rund 100 Millionen Menschen des rund 127 Millionen Einwohner zählendes Landes wahlberechtigt. Sheinbaum liegt in den Umfragen 20 bis 30 Prozent vor ihrer Konkurrentin Galvez.