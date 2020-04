Mexikanische Wrestler kämpfen mit Nähmaschinen gegen Corona

"El Hijo del Soberano" stammt aus einer Familie von "Gladiatoren". Schon vor der Krise lebte er auch vom Verkauf von Kostümen und Masken, die er zu Hause in der nordmexikanischen Stadt Torreon nähte. Beide Standbeine fielen weg, als Massenveranstaltungen Ende März verboten wurden. Nun hat er aus der Not geboren ein neues aufgetan. Vielleicht sogar eines mit Zukunft: "Wenn bei uns weiter Mundschutze bestellt werden, stellen wir sie auch weiter her", sagt er.