Merkel will Juncker als Kommissionschef

Endlich, möchte man sagen, hat Angela Merkel nun ausgesprochen, was man zuvor noch mühevoll zwischen den Zeilen lesen musste: Sie will Jean-Claude Juncker als neuen Präsidenten der EU-Kommission, sagte die Kanzlerin am Freitag auf dem Katholikentag in Regensburg: „Deshalb führe ich jetzt alle Gespräche genau in diesem Geiste, dass Jean-Claude Juncker auch Präsident der Europäischen Kommission werden sollte.“

Über Merkel hatte sich in den vergangenen Tagen eine Welle der Empörung ergossen: Politiker und Kommentatoren sprachen von Wählertäuschung, weil im Wahlkampf (vor allem von den Kandidaten selbst) suggeriert worden war, es fände eine „indirekte Direktwahl“ statt, nach der entweder Juncker oder sein sozialdemokratisches Gegenüber, Martin Schulz, infrage kämen – und sonst niemand. In deutschen Medien wurde Merkels Zögern gar als „außergewöhnlich dumm“ bezeichnet, weil sie eine ausdrückliche Unterstützung Junckers vermieden hatte.