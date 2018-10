Merkel: Kurz-Vorschlag ist "ein bisschen zu einfach"

Keine Einigung

Die europäischen Staaten sind in der Migrationsfrage weiter gespalten. Daran hat auch der EU-Gipfel am Donnerstag nichts geändert. Konsens herrschte nur darüber, dass man die EU-Außengrenzen und den Kampf gegen Schlepperei stärken will. Eine geplante Reform des Dublin-Systems, welches die Zuständigkeit für Asylsuchende regelt, wurde nicht weitergebracht.

Nicht mehr erwähnt, wurden geplante Aufnahmezentren in Nordafrika. Bei einem EU-Gipfel im Juni war beschlossen worden, dass im Mittelmeer gerettete in solche Zentren gebracht werden sollen. Bisher hat aber noch kein Land aus der Region der Einrichtung solcher Zentren zugestimmt.