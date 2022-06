Mélenchons letzter Griff nach der Macht in Frankreich

Anders als noch vor fünf Jahren fordert Mélenchon aber nicht mehr für den Austritt Frankreichs aus der EU, wohl aber noch aus der NATO. Bis zu Russlands Überfall auf die Ukraine hat er Präsident Wladimir Putin gegen eine „imperialistisch auftretende USA“ verteidigt.

Geboren ist Mélenchon im marokkanischen Tanger, das damals zu einer von mehreren Ländern verwalteten „internationalisierten Zone“ gehörte, als Sohn einer Grundschullehrerin und eines Mitarbeiters des Fernmeldedienstes. Die Eltern hatten spanische Wurzeln. Mit elf Jahren kam er mit seiner Mutter nach Frankreich, wo er sich im Mai 1968 als Gymnasiast an den Studentenrevolten beteiligte. Während seines Studiums der Philosophie und Literaturwissenschaft engagierte er sich in der trotzkistischen Studentenorganisation OCI, deren Büro in Besançon er leitete.

Nach diversen Jobs unter anderem als Journalist und Lehrer begann er seine politische Karriere in der Lokalpolitik, wurde Senator, beigeordneter Minister für Berufsbildung, saß in der Nationalversammlung und im EU-Parlament. Der charismatische Politiker, dessen einzige Tochter sich ebenfalls in seiner Partei engagiert, verdankt seine Bekanntheit unter anderem seinen regelmäßigen Wutausbrüchen. Vor der Präsidentschaftswahl kam es zu heftigen TV-Debatten mit dem rechtsextremen Kandidaten Éric Zemmour. 2018 stellte sich Mélenchon mit den Worten „Die Republik, das bin ich!“ Finanzermittlern entgegen, die seine Parteizentrale aufsuchten.

Sollte sein Ziel scheitern, Regierungschef zu werden, könnte er sich in den politischen Ruhestand verabschieden. Es wäre keine Rente mit 60, wie er selbst sie bewirbt. Aber für Jean-Luc Mélenchon gelten eben andere Regeln.