Frankreichs neues Führungsduo: Macron und Madame la première ministre

Mit der bisherigen Arbeitsministerin Élisabeth Borne, die zuvor die Ressorts Transport und Umwelt geleitet hatte, entschied sich Macron für eine loyale Weggefährtin. Außerdem verfügt sie über Regierungserfahrung, hat schwierige Reformen durchgebracht, gilt als kompetent bei sozialen, ökologischen und industriellen Themen – all das waren wichtige Kriterien für die Entscheidung.

Die 61-Jährige sagte bei ihrer Amtseinführung am Montagabend, sie wolle alle kleinen Mädchen dazu ermuntern, „ihre Träume bis zum Ende zu verfolgen“: „Nichts darf den Kampf für den Platz der Frauen in unserer Gesellschaft bremsen.“ Die Absolventin zweier Ingenieurs-Elitehochschulen hat selbst eine glänzende Karriere hingelegt, unter anderem als Präfektin, Strategie-Direktorin des Bahnkonzerns SNCF und Chefin der Pariser Nahverkehrsbetriebe RATP.Politisch gehört Borne im Gegensatz zu ihren Vorgängern Jean Castex und Édouard Philippe, die Macron den Konservativen abgeworben hatte, eher dem linken Lager an.