Von Simone Weiler

Dem linken Lager in Frankreich ist vor den Parlamentswahlen im Juni etwas gelungen, das bei der Präsidentschaftswahl Ende April gescheitert war: Absprachen zu finden, um einen gemeinsamen Block zu bilden.

Traten bei der Präsidentschaftswahl noch ein halbes Dutzend Kandidatinnen und Kandidaten aus dem linken Spektrum an, so schlossen deren Parteien nun ein Bündnis. Und interessierten sich die Medien monatelang nur wenig für die zersplitterten Linken, so bestimmen diese derzeit die Schlagzeilen. Allein das kann als Erfolg gewertet werden.