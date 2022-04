Frankreichs Präsident Macron wiedergewählt

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag wiedergewählt worden. Er gewann die Wahl klar mit 58,55 Prozent der Stimmen. Seine Herausforderin, die EU-Gegnerin Marine Le Pen kam auf 41,45 Prozent der Stimmen. Das Ergebnis ist knapper als bei der Wahl vor 5 Jahren. Damals gewann Macron die Stichwahl gegen Le Pen mit 66 Prozent.

Nach seiner Wahl versprach Macron, dass er auch Rücksicht auf die Anliegen der Wähler von Marine Le Pen nehmen will. "Ich bin der Präsident von allen", sagte Macron.

