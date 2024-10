Melania Trump stellt sich gegen ihren Mann

Knapp einen Monat vor den US-Präsidentschaftswahlen sorgt eine überraschende Enthüllung in den Memoiren der ehemaligen First Lady Melania Trump für politischen Zündstoff.

Nach einem Bericht der britischen Zeitung The Guardian spricht sich Melania Trump in ihrem am 8. Oktober erscheinenden Buch "Melania" klar für das Recht auf Abtreibung aus und stellt sich damit gegen die Position ihres Mannes.