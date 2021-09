Mehrere Festnahmen nach Protesten gegen Dumawahl-Ergebnis in Russland

Nach Protesten gegen das Ergebnis der Parlamentswahl sind in Russland mehrere Menschen festgenommen worden. In Jekaterinburg am Ural hätten Polizisten neun Aktivisten festgesetzt, teilte das Bürgerrechtsportal Owd-Info am Sonntag mit. Einer von ihnen soll bei seiner Festnahme geschlagen worden sein. Am Samstag hatten Menschen in mehreren russischen Städten gegen das Ergebnis der Dumawahl vor rund einer Woche protestiert, das sie für manipuliert halten.