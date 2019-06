Medien in Russland: „Über soziale Probleme schreibt man nicht“

Zudem sei es üblich, dass Telefone oder Büros von bekannten Aufdeckern überwacht werden, oder dass (finanzielle) Unterstützer eingeschüchtert werden. Unabhängige Medien können sich nur schwer über Wasser halten, sagt Sergei Parkhomenko, der eine Auszeichung für unabhängige Journalisten aus Russland ins Leben gerufen hat. Privates Kapital werde kaum investiert. „In kritische Medien zu investieren ist dumm“, sagt der Journalist bei seinem Besuch in Wien. Denn man mache sich als Unterstützer des kritischen Journalismus diverse andere Geschäfte kaputt. Hinzu komme der Druck auf Internet-Anbieter. „Viele News, die ich hier in Österreich lesen kann, sind in Russland gar nicht abrufbar.“

Leonova erzählt zudem von Drohungen bis hin zu Mordaufrufen. Oder von der Polizei konstruierte Verbrechen, wie – vermutlich – jenes von Iwan Golunow.