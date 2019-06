Russland: Historische Mediensolidarität mit Journalist Golunow

Die führenden russischen Qualitätszeitungen Kommersant, RBK und Wedomosti sind am Montag erstmals mit der gleichen Titelseite erschienen, um gegen das Vorgehen der Moskauer Polizei gegen Investigativreporter Iwan Golunow zu protestieren. Dem Journalisten, der seit Samstag unter Hausarrest steht, werden Drogendelikte vorgeworfen. Viele Kollegen Golunows gehen jedoch von einer Provokation aus.

"Ich bin/wir sind Iwan Golunow", schrieben Kommersant, RBK und Wedomosti jeweils auf der Titelseite und veröffentlichen eine gemeinsame Erklärung der drei Redaktionen. Die Tageszeitungen begrüßten, dass ein Moskauer Bezirksgericht am Samstag keine Untersuchungshaft über den Journalisten verhängt hatte, brachten aber gleichzeitig "große Zweifel" zum Ausdruck, dass die Ermittlungen gesetzeskonform gewesen seien. "Wir schließen nicht aus, dass die Festnahme von Golunow mit seiner beruflichen Tätigkeit (als Investigativreporter, Anm.) zu tun hat", hieß es in der Erklärung. Bereits in den Vormittagsstunden waren die drei Zeitungen in der russischen Hauptstadt gänzlich ausverkauft.

Auch drei Tage nach Bekanntwerden der Festnahme des 36-jährigen Journalisten, bei dem die Polizei Drogen gefunden haben will, dominiert die Causa somit weiterhin die russische Medienlandschaft. Am Freitag hatte der Fall gar eine programmatische Rede von Präsident Wladimir Putin beim Petersburger Wirtschaftsforum in den Hintergrund rücken lassen. Am Samstag war Golunow mit deutlichem Vorsprung vor Putin die meisterwähnte Person im russischen Segment von sozialen Netzwerken.