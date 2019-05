May will ihren Deal mit zweitem Referendum schmackhaft machen

Einen „kühnen Plan“ wollte die britische Premierministerin Theresa May am Dienstag vorlegen, um ihr umstrittenes Brexit-Abkommen doch noch durch das britische Unterhaus zu bringen. Zehn Punkte, darunter dieselben Umweltstandards und dieselben Arbeitsrechte wie in der EU, legte sie vor. Auch werde die Regierung nach Alternativen zum Backstop suchen, eine Abstimmung über eine dauerhafte Zollunion wäre ebenfalls möglich.

An die Brexit-Gegner machte sie ein ganz besonderes Angebot: Wenn sie für ihr Abkommen Anfang Juni stimmen, könne das Unterhaus über ein zweites Referendum abstimmen – eine Möglichkeit, die sie bisher stets kategorisch ausgeschlossen hatte.

Für die renommierte britische Politikwissenschafterin Melanie Sully ist das jedoch ein Trick: „Damit will May die ganze Sache in die Länge ziehen – sie hat alles versucht, nun versucht sie es damit, etwas Neues anzubieten. Geht ihr Gesetz durch, muss es auch noch ins Oberhaus und dann von der Queen abgesegnet werden. Dazwischen ist die parlamentarische Sommerpause“, sagt sie gegenüber dem KURIER.

Zusätzlich zweifelt Sully daran, ob das Parlament überhaupt einem zweiten Referendum zustimmen würde: „Die Begeisterung für ein zweites Referendum dürfte einen herben Dämpfer erlitten haben, nachdem die Brexit-Partei von Nigel Farage in den Umfragen derart davongezogen ist“, analysiert sie.