Brexit: Labour bricht Verhandlungen mit May ab

Die Gespräche mit der Regierung und Premierministerin Theresa May seien "so weit gegangen sind, wie sie konnten", so Corbyn. In einem Brief an May schreibt der Labour-Chef, dass die sechswöchigen parteiübergreifenden Diskussionen aufgrund der "zunehmenden Schwäche und Instabilität" der Regierung nicht fortgesetzt werden könnten.