Dieser Präsident war Trumps Abschiebe-Vorbild

1955 zogen Tausende orientierungslose Menschen in der sengenden Sonne durch die Straßen von Mexicali gleich hinter der Grenze zu Kalifornien. Abgesetzt von US-Einwanderungsbeamten, die sie im Süden der Vereinigten Staaten aufgegriffen hatten, wo sie Häuser und Arbeitsplätze hatten. Jetzt saßen sie – oft getrennt von ihren in den USA geborenen Kindern – in einer Stadt fest, in der sie keiner kannte.

Esteban Torres war drei Jahre alt, als sein Vater in sein Herkunftsland Mexiko abgeschoben wurde. „Eines Tages kam mein Vater nicht mehr nach Hause. Mein Bruder und ich standen ohne Vater da. Wir sahen ihn nie wieder“, erinnerte sich der ehemalige US-Abgeordnete 2015 in der Los Angeles Times. Die mexikanischen Einwanderer waren in die Mühlen der Operation Wetback geraten.

Die rabiateste Abschiebeaktion in der Ära des republikanischen US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower hat sich Donald Trump zum Vorbild genommen. Er tönte bereits 2015: